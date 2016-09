A Roma gli egiziani non sono più stranieri

La chiesa del Megalomartire San Giorgio è un piano terra di una palazzina in via Sante Bargellini, tra via dei Durantini e via dei Monti Tiburtini. Si entra in una piccola sala e poi in quella grande, un rettangolo con il soffitto basso e le colonne a separare le navate, le pareti decorate con affreschi, l’altare in fondo. Ci andiamo una mattina qualunque di un giorno lavorativo, con l’intenzione di iniziare a chiedere informazioni, e la troviamo piena di persone.

È in corso un convegno sul ruolo della donna nella comunità copta egiziana, ci sono egiziane di tutta Roma, della provincia, le relatrici sono arrivate dall’Egitto, dal Canada, dagli Stati Uniti. Sono ragazze e donne di tutte le età, molte hanno con loro i bambini, sono vestite eleganti, con gli abiti buoni della domenica. Molte si sono conosciute qui, non tutte e non sempre si incontrano anche fuori dalla chiesa, ma qui si ritrovano, si raccontano le cose, si aggiornano sulle loro vite. Mi sembra di essere, in mezzo a loro, come in mezzo alle mie cugine, alle mie zie, per come ci somigliamo nell’aspetto e nei modi.

Verso mezzogiorno viene offerta la colazione, caffè, cappuccino e torte fatte in casa. Del catering si occupa una coppia di trentenni che hanno due ristoranti, lei è molto bella in un abito stretto e le scarpe con il tacco, il trucco curato. Si sono conosciuti a Roma e si sono sposati in questa chiesa, hanno tre figli che, mi dicono, per fortuna si possono permettere di affidare a una baby-sitter quando loro lavorano.

Arriva anche il vescovo, un signore con la barba bianca e lunga, una tunica nera, lo sguardo gentile e uno strano copricapo. Si chiama Barnaba El Soryany, ci accoglie nel suo ufficio, con sorrisi, foto ricordo e strette di mano.

La seconda comunità africana

Gli egiziani rappresentano l’undicesima comunità straniera in Italia; sono soprattutto uomini, le donne sono soltanto il 32,5. Molti sono rifugiati e richiedenti asilo e alta è la presenza di minori, spesso non accompagnati. Sono la seconda comunità africana, dopo quella marocchina. Quella tra Egitto e Italia è una migrazione con radici antiche, reciproca (sono circa quattromila gli italiani in Egitto), che ha conosciuto dei picchi negli anni settanta e ottanta, e nell’ultimo decennio.

Gli egiziani fanno i commercianti, i camerieri, i kebabbari e i pizzaioli, a Roma sono soprattutto egiziani i fiorai, che nella capitale spesso restano aperti tutta la notte.

In Egitto, i cristiani copti sono circa il 15 per cento, il resto della popolazione è per la maggior parte musulmana.