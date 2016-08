La strage di Dhaka vista dai giovani bangladesi in Italia

“È terribile quello che è successo a Dhaka. Ma non è stata la povertà a spingerli a uccidere. In Bangladesh, come qui in Europa, il problema dei giovani è il nichilismo”. A parlare è Rifat, figlio di genitori bangladesi, cresciuto nella periferia est di Roma. “In Bangladesh c’è molta confusione, la situazione politica non è chiara. Ci sono spesso assassini e arresti. Dal punto di vista religioso ci sono molte scuole dottrinali. Alcune sono molto retrograde. È facile che qualcuno influenzi negativamente i giovani”.

Rifat ha la stessa età degli autori dell’attentato di Dhaka. È uno studente, come lo erano gli attentatori. È iscritto a ingegneria e trova che tra scienza e fede non ci sia contraddizione. L’islam ha un posto centrale nella sua vita. È credente, praticante, e impegnato nell’associazionismo religioso musulmano in Italia, ma la sua fede non ha nulla a che vedere con quella dei giovani che hanno attaccato il ristorante Holey Artisan bakery la notte del 1 luglio. Per Rifat l’islam non giustifica in nessun modo la violenza, è una religione di pace.

Non è il solo a pensarla così. In questi giorni la comunità bangladese, che vive in Italia ormai da vent’anni e che rappresenta una delle principali nazionalità musulmane nel paese, ha espresso più volte il suo cordoglio per l’uccisione dei nove italiani. “Nove connazionali”, li ha definiti Izzedin Elzir, presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia.

E certamente per Rifat, e per i ragazzi e le ragazze della sua generazione, Adele Puglisi, Marco Tondat, Claudia Maria D’Antona, Nadia Benedetti, Vincenzo D’Allestri, Maria Riboli, Christian Rossi, Claudio Cappelli e Simona Monti erano dei connazionali. Dhaka, il Bangladesh sono lontani. I giovani cresciuti in Italia conoscono poco il paese d’origine dei genitori. Sebbene parlino il bengalese, molti non lo sanno scrivere e hanno difficoltà a leggerlo. In Bangladesh vanno raramente: le ore di volo sono molte, i biglietti di aereo cari, e molte famiglie si sono impoverite da quando in Italia si è aggravata la crisi economica.