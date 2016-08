Migliaia di giovani etiopi cercano un futuro in Sudafrica

Sulla sua cintura, Salamo (tutti i nomi di questo articolo sono stati modificati) ha scritto con una penna blu il numero di telefono di suo fratello. Quello che vive in Sudafrica, da dove manda, da otto anni, un bel po’ di soldi a Natale e a Pasqua. Il fratello maggiore è perfino riuscito a farsi costruire una casa al villaggio, nel sud dell’Etiopia. L’ultima volta che l’ha chiamato, Salamo era in una prigione dello Zambia, a 1.500 chilometri e due frontiere di distanza da suo fratello. Il ragazzo, 15 anni, ha trascorso gli ultimi sei mesi per strada, ha dormito in foreste e in dormitori sudici, ha attraversato tre paesi a piedi, su una moto o nascosto in un minibus. “Certo, mi pento di essere partito”.

Seduto su un letto a castello, Salamo fa delle palline con i pelucchi della coperta. Racconta di sé, è nervoso. Dalla camera nel centro di transito per minori, il traffico di Addis Abeba non si sente per niente. Si trova qui dal giorno del suo rimpatrio, il 2 giugno. Presto, quando i funzionari dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e dell’Unicef avranno confermato la sua identità e contattato i suoi genitori, potrà tornare a casa.

Una destinazione ambita

Nel 2015, su 6.694 etiopi rimpatriati e passati per questo centro, i minori sono stati 593. Alla metà del 2016 sono già 269. Quanti intraprendono il viaggio per il Sudafrica ogni anno? È difficile a dirsi. “Non abbiamo dati sulle persone che si servono di canali illegali”, dichiara Maureen Achieng, rappresentante dell’Oim in Etiopia e presso l’Unione africana. “Ma sembra che il numero di minori che sceglie di migrare in questo modo sia in crescita”. Si sa solo che le rotte migratorie africane serpeggiano attraverso tutto il continente e lì rimangono, uscendo fuori raramente, contrariamente a quanto si pensa in Europa. Per gli etiopi, il Sudafrica è una destinazione ambita. “È stato mio fratello a pagare per il viaggio”, prosegue Salamo. Quanto? Non lo sa.