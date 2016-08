Come trattare un* ficcanaso

Sono uno studente universitario gay che ha una sana relazione di dominazione/sottomissione con un bisessuale. Il mio ragazzo pubblica le foto dei nostri incontri bdsm su Tumblr (senza le facce). Oggi una donna trans che fa l’attivista queer nel campus mi ha preso da parte. Ha visto il Tumblr del mio ragazzo (!) e mi ha riconosciuto (!!!). Mi ha chiesto di smetterla di fare bdsm perché mi vede in giro per il campus e sapere che il mio ragazzo “mi controlla e mi fa del male” l* agita. Si sente particolarmente traumatizzat* dalle foto di me legato con degli strumenti di contenzione medici. Tremava e piangeva, e alla fine l’ho dovut* consolare. Ho fatto la sciocchezza di illuderl* che avrei smesso. E ora?

A questa donna tu devi dire che gli ordini li prendi dal tuo ragazzo, SUB, e non dalla prim* svalvolat* che passa per il campus. E che se i Tumblr porno l* traumatizzano, allora non li deve guardare. Se insiste, devi aggiungere che in questa situazione l’unic* che tenta di controllarti e farti del male è lei. E se si mette a tremare a piangere, c’è sempre l’infermeria del campus.

Per tutelarti, SUB, queste cose devi dirle in presenza di almeno un’altra persona. Documenta tutto quanto, e se quest* continua a rompere perché hai un rapporto di dominazione/sottomissione consensuale e non violento, tu con la massima ironia fai partire una bella diffida.

(Traduzione di Matteo Colombo)