Amore tossico

Gay maschio di Washington, sui trent’anni. Sto col mio fidanzato da tre anni e ultimamente lo vedo strano. Ha smesso di prendere gli antidepressivi, dice che non si sente bene. Si è allontanato da me, dorme 15 ore al giorno e cancella gli impegni presi con gli amici. Non è un problema, è giù di morale e lo capisco. Ma ti scrivo per questo: l’altro giorno lui stava facendo un cruciverba su internet e quando si è alzato dal computer sono andato al computer per scrivergli un messaggio nelle caselle, una cosa spiritosa, tenera. Quello che ho visto mi ha mandato in paranoia. C’era una finestra del browser aperta su un sito che parlava di crystal meth (metanfetamina) e depressione. Lui ha 48 anni, è un uomo di successo, non fa vita notturna né tutto quel che l’accompagna. CRYSTAL METH? Ma stiamo scherzando? Allora mi sono messo a frugare, e dalla cronologia sono uscite ricerche approfondite su metanfetamina, meth e depressione, meth e sesso. In mia presenza non mi è mai sembrato che fosse fatto, e io la meth non la prenderei mai, non fa per me e a causa del lavoro che faccio ho il divieto assoluto di prendere droghe, però non voglio stare con un tossicodipendente. Con una persona che corre rischi tanto stupidi. E per cosa, poi? Hai 48 anni, una carriera, degli affari da mandare avanti, un uomo che ti vuol bene! Ma che cazzo fai?!? So già cosa mi risponderai tu: usa le parole e, fidati, le userò. Ma sono pazzo? Già sto di merda perché ho ficcato il naso fra le sue cose, anche se tutto è cominciato solo perché volevo scrivergli un messaggino innocente nelle parole crociate!

– Snoop Now All Fucked Up