Il sesso non è secondario in un matrimonio

Sono un maschio di ventiquattro anni, sposato da tre e monogamo. Io e mia moglie, entrambi religiosi, siamo arrivati al matrimonio vergini. Sessualmente ci sono due cose che mi frustrano. 1) Come faccio a convincerla a praticarmi il sesso orale? (Non lo ha mai fatto, e io non l’ho mai ricevuto. A lei lo pratico regolarmente). Ha paura di provare, dice che non si sente ancora pronta. È vero che ha la fobia dei germi, ma credo che per lei sia solo una cosa da film porno (Film porno che io guardavo e che quasi ci fecero lasciare quand’eravamo ancora fidanzati). 2) Ho l’impressione di essere sempre io a dare e mai ricevere manifestazioni d’affetto: massaggi, baci, carezze, qualsiasi cosa. Mi sembra di fare sesso con una bambola, lei non ricambia. Come faccio ad allargare i nostri orizzonti sessuali senza farla sentire in un film porno?

—Sexually Frustrated