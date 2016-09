Saluti da una fan svedese! Domanda: il mio feticismo non ha un nome. Lo chiamerei “feticismo dell’adorazione”, in mancanza di un termine migliore. A essere adorata sarei io. Non da un uomo, ma da tutti gli uomini del pianeta. Questa adorazione, pur essendo sessuale, non è legata a specifiche parti del mio corpo. Sarebbe bellissimo trovare un nome.

—Lack Of Vocabulary Enervates My Experiences