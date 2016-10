Rendimi casto, ma non subito

Sono una etero cisessuale poco più che ventenne e vivo all’estero. Quanto devo aspettare prima di chiedere al mio amante tedesco, ipersensibile sulla questione dell’olocausto, di assecondare la mia più grande (e finora irrealizzata) fantasia sessuale, ovvero il gioco di ruolo a tema nazista? Con me lui ci va molto cauto perché sono un’ebrea non praticante che discende da sopravvissuti all’olocausto (anche se io gli ho ordinato di guardare The believer, il film con Ryan Gosling nei panni di un ebreo neonazista, per farsi un’idea più chiara del mio rapporto con l’ebraismo. Chiariamoci: non sono una neonazista, solo un’ebrea che si odia, come fanno tante). La situazione resta uguale anche se abbiamo parlato delle mie opinioni politiche antisioniste. È chiaro che lui è stato indottrinato fin da bambino con programmi di storia fortemente improntati al senso di colpa. Io sono contenta che lui pensi che le SS hanno sbagliato a sterminare la mia famiglia, ma non è che l’ha fatto lui con le sue mani. So che può sembrare una cosa molto malata, ma giuro che a motivarla non è una qualche forma di profondo disprezzo per me stessa. E se anche fosse, non faremmo del male a nessuno. Siamo entrambi in condizioni psicologiche decorose, e nessuno dei due è un fanatico. Mi piacerebbe provare a conoscerlo meglio, ma siamo davvero diversissimi (c’è una grossa differenza d’età) e non mi sembra che il nostro rapporto possa andare molto oltre il sesso.

“Sono sempre le rubriche di sesso a beccarsi le domande religiose più interessanti”, osserva Mark Oppenheimer. “Che ne dici se qualche volta ci scambiamo le caselle di posta? Sono stufo di rispondere a chi mi chiede perché i cristiani vogliano votare per un personaggio da reality, misogino, con tre matrimoni alle spalle, che in chiesa non ci mette mai piede”.

Oppenheimer cura la rubrica “Beliefs”sul New York Times ed è uno dei presentatori di Unorthodox, un “podcast irriverente sugli ebrei e sugli altri”. Ho chiesto a lui di intervenire perché io, ahimè, non sono ebreo (lo si diventa per via materna, e quindi tutti i pompini che ho fatto al mio primo fidanzato ebreo non sono serviti a nulla. Per me niente diritto di nascita).

“Innanzitutto, penso che la nostra NSPP dovrebbe proporre la sua fantasia al più presto”, dice Oppenheimer. “Considerati i programmi di storia ‘fortemente improntati al senso di colpa’ su cui ha studiato il suo manzo teutonico, è probabile che questo vada in paranoia comunque, indipendentemente da quando lei gli chiederà di accenderla… no, scusa, di legarla a un letto e scoparla. Ma è anche vero che, se lui è abbastanza aperto e fantasioso, gli andrà di farlo comunque. Solo che in queste situazioni non ci sono mezze misure. Non è che lei può convincerlo semplicemente dicendogli che non è una di quelle rigide e inflessibili ebree ancora fissate con la distruzione degli ebrei d’Europa”.

Se Oppenheimer non è rimasto turbato dalla tua fantasia (non è che sia proprio una novità), NSPP, lo stesso non si può dire del disagio con cui vivi il tuo essere ebrea.

“Nella lettera ci garantisce di essere laica, antisionista, nonché un’ebrea che si odia come tante, dopodiché si paragona per scherzo al fanatico razzista (interpretato da Ryan Gosling) che nella realtà si è suicidato dopo che il New York Times aveva rivelato che era ebreo”, dice Oppenheimer.

“Partiamo dal presupposto che tutti (specie i finocchi e gli ebrei) sappiano cos’è il disprezzo per se stessi, e che per me gli ebrei possono avere l’opinione che voglionosu Israele, e che, ripeto, la fantasia di questa donna non mi turba. Ecco, detto questo, credo che puntare a un rapporto un po’ più sereno con le sue origini le farebbe bene. Così come non è bello che un nero si senta a disagio per il fatto di essere nero, o che una persona lgbt rimpianga di esserlo, per un ebreo o un’ebrea non è né sano né attraente mostrare un disagio così palese nei confronti delle proprie origini”.

Per concludere, NSPP, ho fatto leggere la tua lettera a un mio amico tedesco, giusto per vedere che effetto faceva a uno che ha studiato sui programmi di storia fortemente improntati al senso di colpa che dici. Lui lo farebbe? “Nemmeno tra sei milioni di anni”, mi ha risposto.