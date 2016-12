Sensi di colpa

–Seeks Penance And Needs Knowledge

Nella mia vita ho consumato quella che ritengo una quantità di pornografia media per un uomo eterosessuale di 44 anni. Non avendo mai pagato per averla, ora mi trovo davanti a un problema di coscienza. Potrei limitarmi a iscrivermi a questo o quell’altro sito, ma così farei guadagnare solo un’azienda e/o gruppo di attori. Esiste un’organizzazione benefica dedicata all’industria cinematografica per adulti e approvata da Dan Savage a cui io possa fare una donazione?

“Gli attori porno non ricevono quasi mai royalty per le scene che girano con le case di produzione più grandi”, dice Conner Habib, scrittore, attivista e attore porno. “Volendo sposare la teoria dell’effetto economici a cascata, allora più soldi per la casa di produzione dovrebbe voler dire più soldi anche per gli attori. Ma se non la si sposa, e non tutti la sposano, esistono altre opzioni”.

Per far arrivare i soldi direttamente agli attori di cui stagodendo/rubando il lavoro, SPANK, puoi decidere di sostenere case di produzione più piccole gestite dagli attori, acquistare sessioni webcam con modelli indipendenti e comprare porno creato direttamente dagli attori su siti come Clips4Sale.com. Per espiare i tuoi anni di download gratuiti, SPANK, puoi e devi donare generosamente a due organizzazioni.

“L’Adult performer advocacy committee è la più grande organizzazione mondiale di attori pornografici”, spiega Habib. “Ok, lo ammetto, io sono il vicepresidente, ma le donazioni non arrivano né a me né agli altri del consiglio di amministrazione. Finiscono tutti all’organizzazione, che si occupa di migliorare le condizioni di lavoro, la qualità della vita e la sicurezza degli attori, oltre a lottare contro le leggi antipornografia e la stigmatizzazione sociale”.

Habib consiglia anche di donare soldi al Sex workers outreach project: “È un’organizzazione che protegge e combatte per i diritti di tutti i lavoratori sessuali. Siccome molti attori svolgono anche altri tipi di lavoro sessuale, le donazioni possono aiutarli parecchio”.

