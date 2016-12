Ho un problema con il mio fidanzato, e non so se sono io la pazza paranoica che lo vuole tenere al guinzaglio o cosa. Stiamo insieme da poco più di un anno e mezzo. All’inizio abbiamo avuto problemi perché lui ha poco desiderio sessuale. Questo alimentava la mia insicurezza, e credo sia stato il motivo per cui ero diventata gelosissima della sua stagista, che è molto attraente. Ho ammesso con me stessa che era una gelosia irrazionale, e senza farne parola ho deciso che era mia dovere superarla. Dopo un po’ la stagista ha smesso di lavorare con lui, e per più di sex mesi non hanno avuto contatti.

Salto a oggi. Lunedì sera chiedo al mio fidanzato che programmi ha per martedì (sto studiando per gli esami di giurisprudenza e quel giorno non ho tempo da dedicargli). Verso le 20.30 di martedì lui mi messaggia chiedendo come va lo studio, e io gli chiedo di nuovo che programmi ha per la serata. Dice che raggiungerà “dei colleghi” in un bar per un brindisi di compleanno. Io non ci penso più. Poi, verso le 23.30, quando mi infilo a letto, vedo che l’ex stagista ha postato su Instagram una foto della sua festa di compleanno al bar. Mi arrabbio molto, perché invece di dirmi chiaramente che raggiungeva LEI per il suo compleanno ha voluto rimanere sul vago. Quand’è tornato a casa l’ho affrontato, e ha ammesso di essere rimasto sul vago per evitare “paranoie”.

Gli ho detto che se fosse stato diretto mi sarei ingelosita, ma sarei anche stata attenta a non proiettare i miei sentimenti negativi su di lui. Gli ho detto che gestendo la situazione in questo modo ha fatto ancora peggio, ora penso che mi ha mentito e questo mi fa sentire insicura. Lui ha reagito come se stessi straparlando. Ha detto e ripetuto di essere stato invitato all’ultimo e che non voleva creare drammi. Siamo andati a dormire, e al mattino mi era praticamente passata. Ma quando lui è andato a fare la doccia gli ho guardato il telefono e ho visto che lei in realtà l’aveva invitato lunedì pomeriggio. Perciò ha mentito quando gli ho chiesto che programmi avesse per martedì, e ha mentito di nuovo dicendomi che era stato invitato all’ultimo. Io non mi sono arrabbiata perché è andato a bere con lei; ha quasi tutte amiche femmine, e di loro non sono MAI gelosa. Su questa però ho una specie di tic, e lo riconosco. Non voglio tenerlo al guinzaglio, ma sento di non potermi più fidare. Finora non avevo mai avuto il sospetto che potesse mentire.

–Am I Crazy?