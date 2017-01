Un po’ di soldi per i gruppi che si oppongono a Trump

Seguo parecchio i social media, Facebook e Twitter in particolare. Non commento per litigare, non uso l’hashtag #MAGA (Make America great again). Mi limito a osservare con il mio sguardo maschile. Come dice Laura Mulvey, lo sguardo maschile è semplicemente naturale. Siccome la pornografia ha smesso di interessarmi, uso foto di donne in situazioni di tutti i giorni, di solito selfie. Mi aiuta a conoscere la storia che sta dietro alla faccia e al corpo. Non sono mai foto pornografiche, solo allegri selfie di ragazze che le postano sui social media. Con loro non comunico perché sarebbe perverso. Non è che ho paura sia una cosa anormale. Solo, mi chiedo se la gente si sentirebbe a suo agio, se pubblicando le foto, sapesse che c’è chi si comporta come me. E se non sia il caso che a queste ragazze, prima di masturbarmi sui loro selfie, io chieda il permesso.

Finché le seghe te le fai da solo, con una certa privacy e senza molestare chiunque non sia una partner sessuale o il titolare di una rubrica di consigli sessuali, NAW, puoi fartele su quello che ti pare, tranne le immagini di violenza sessuale su minori, nota anche come pedopornografia.

Mi ricordi il proverbiale commesso di negozio di scarpe feticista dei piedi. Immagina uno che lavora in un negozio di scarpe e prova un’intensa attrazione per i piedi. È inopportuno che gli venga un’erezione mentre aiuta le clienti a provarsi le scarpe? Certo che lo è, così come lo sarebbe se sbavasse o ansimasse. Sarebbe poi molto inopportuno se questo tizio chiedesse alle donne che serve se finito il turno può segarsi pensando ai loro piedi. Ma se lui riesce a comportarsi in modo professionale, se riesce a resistere otto ore senza dare segni di perversità, allora questo tizio può (e probabilmente deve) vendere scarpe. Ed è liberissimo di caricare le immagini mentali nel suo archivio-seghe per usarle in un secondo momento. Questo siamo tutti liberi di farlo, NAW, ed è perverso solo se le persone di cui carichiamo e riutilizziamo le immagini vengono a sapere che lo facciamo.

Rispondendo quindi alla tua domanda, NAW, in nessun caso devi chiedere il permesso alle ragazze sui cui selfie ti masturbi. Le persone che postano foto più o meno esplicite sui social media – gli uomini come le donne – sanno di correre il rischio che degli sconosciuti si masturbino sulle loro foto. Ma c’è una bella differenza tra il sapere che uno sconosciuto potrebbe masturbarsi davanti alle tue foto e che uno di questi sconosciuti si metta in contatto con te.

Sentirsi chiedere dal segaiolo il permesso di segarsi trascina chi ha postato nelle fantasie del segaiolo, e questo non solo è perverso, NAW, ma non aiuta affatto a dimostrare la propria gratitudine. Se una sconosciuta ti svolta la giornata postando una foto sexy, perché tu vuoi rovinargliela – o far sì che in futuro, prima di postarne una, lei ci pensi due volte – dicendole cosa fai mentre guardi le sue foto?

Se per strada vedi una donna sexy, mica la fermi per chiederle se più tardi puoi menartelo pensando a lei. E non lo fai per lo stesso motivo per cui davanti a lei non ti tireresti fuori il pene, NAW, ovvero che queste sono molestie sessuali (promettimi che non farai nessuna di queste cose). No, se la vedi tiri dritto e con discrezione carichi la sua immagine mentale nel tuo archivio. Allo stesso modo devi comportarti sui social media: niente molestie, niente foto del cazzo non richieste, e mai chiedere il permesso di farsi le seghe.

Per finire, NAW, la tua domanda mi ha fatto venir voglia di leggere il saggio della teorica femminista del cinema Laura Mulvey Piacere visivo e cinema narrativo, del 1975, nel quale lei coniò l’espressione “sguardo maschile”. Mulvey definisce lo sguardo maschile fallocentrico, patriarcale, pervasivo e socialmente stabilito. Mai naturale.

***