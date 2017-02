Il sesso è l’unico modo per essere felici in una relazione?

Leggo la tua rubrica sul Coast di Halifax da un po’ di tempo, e mi sembra che il più delle volte le soluzioni ai problemi di coppia abbiano a che fare con il sesso. Tutti lo vogliono o ne hanno bisogno, bisogna scopare prima di cena, si può movimentare la vita sessuale in modo tale da essere felici. E se invece uno di fare sesso non ne ha voglia? Ma proprio mai? Ho chiesto consiglio ad altri e la risposta che mi danno di solito è di “sacrificarmi per la causa”, ovvero fare sesso per tenere buona l’altra persona. È davvero l’unico modo per essere felici in una relazione? Non che mi vada, ma a questo punto non vedo altre soluzioni.

La mia rubrica si occupa di sesso, e di conseguenza, AAA, le persone tendono a scrivermi quando il problema è il sesso (che manca, che si desidera, che c’è ma non come lo si vorrebbe, eccetera), e il sesso (in una qualche forma nuova e migliorata) è anche – spesso ma non sempre – la soluzione. Ricevo e rispondo anche alle domande degli asessuali, e invito le persone sessuali a non considerare quelle asessuali come difettose, e a non giudicare difettose le relazioni stabili ma prive di sesso. Se entrambe le persone coinvolte sono soddisfatte e felici, la loro è una buona relazione, sana e funzionante, che il sesso sia soft, hard o inesistente. Un matrimonio “cameratesco” può essere un buon matrimonio.

Quanto al “sacrificarsi per la causa”, non è un consiglio che ricevono solo gli asessuali. Anche a una donna sposata con un feticista dei piedi, per esempio, si potrebbe consigliare di “sacrificarsi per la causa” e lasciare che il marito si sollazzi con i suoi piedi. Un tizio dai gusti soft con una moglie corrotta da Cinquanta sfumature di grigio (è tornato!) può sentirsi consigliare di “sacrificarsi per la causa” e legare la moglie una volta ogni tanto.

E se al mondo ci saranno senz’altro un sacco di asessuali che “si sacrificano per la causa” – fanno sesso per accontentare/tenersi i partner (o permettono ai partner di cercarsi il sesso altrove) – lo sai chi è che non deve mai “sacrificarsi per la causa”? Gli asessuali che stanno con altri asessuali.

L’alternativa è mettersi con una persona asessuale, AAA, e per te potrebbe essere la soluzione migliore (non vuoi sforzarti per la causa? Non scegliere cause che richiedano sforzi). Facendo una rapida ricerca su Google escono diversi siti d’incontri per asessuali: Asexualitic.com, AsexualMatch.com, Ace-Book.net, AsexualPals.com. Ci si può definire asessuali, e cercare altri asessuali, anche su siti d’incontri più generici come OkCupid e Match.

Già ti sento formulare la risposta, AAA: gli asessuali rappresentano appena l’1 percento della popolazione. Halifax fa 400mila abitanti, quindi ci sono altri 3.999 asessuali. Detto così sembrano tanti, ma nella maggior parte dei casi saranno troppo giovani, troppo vecchi oppure poco attraenti per questioni politiche o personali (adorano Kevin O’Leary, non hanno visto Moonlight, si tolgono le caccole con una forchetta da ostriche).

Un buon numero, inoltre, potrebbe non essere consapevole, per il momento, di essere asessuale. E quindi, realisticamente, il bacino locale da cui puoi attingere sarà molto più piccolo di 3.999.

Ma c’è una buona notizia! Su questo pianeta di ci sono 7,5 miliardi di persone! E 75 milioni sono asessuali!

Un mio caro amico che ha un assortimento davvero unico di gusti sessuali – una costellazione di gusti folli, specifici e rari – ha deciso di allargare il raggio delle sue ricerche sulle applicazioni per incontri specializzate. Conosciuto un tizio che stava dall’altra parte del mondo e aveva gli stessi identici gusti, e dopo essersi trovati bene su Skype, e dopo che quello aveva dato al mio amico delle referenze (mettendolo in contatto con alcuni suoi amici che potevano garantire per lui), il mio amico è volato all’altro capo del mondo per andare a un primo appuntamento.

Due mesi dopo è tornato là, si è fermato qualche mese, e alla fine si è trasferito all’estero per stare con Mister Gusti Compatibili In Capo Al Mondo. Se il mio amico ha fatto cose che in genere alla gente verrebbero sconsigliate — chi mai farebbe 12 ore divoloper andare a un primo appuntamento? — è perché sapeva che di coperchi per la sua specifica pentola in giro non ce n’erano tanti.

L’asessualità non è un gusto sessuale, me ne rendo conto, ma tu, AAA, puoi e devi allargare il raggio delle tue ricerche come ha fatto il mio amico espatriato. Non farti limitare dalla geografia. Magari non puoi permetterti divolare in capo al mondo per un primo appuntamento, ma puoi sempre trascinare il culo nella provincia accanto se ti capita di conoscere un asessuale del Nuovo Brunswick o del Québec. Buona fortuna.

***