Stivaletti di mutande

Sono un uomo eterosessuale sposato. Io e mia moglie abbiamo due figli, rispettivamente di 4 anni e 3 mesi. Abbiamo appena ricominciato ad avere rapporti sessuali. A San Valentino abbiamo passato la notte in un b&b mentre la nonna guardava i bambini. Abbiamo mangiato dolcetti alla marijuana, bevuto bollicine e poi scopato. È stato fantastico. Dopo che siamo venuti, e mentre eravamo ancora fatti e ubriachi, mia moglie ha buttato lì che sarebbe aperta alla possibilità di far entrare altre persone nella nostra vita sessuale. Le ho chiesto se le andava di assumere una escort professionista. Mi ha detto di no. Ma metti caso che ci trovassimo in un bar (non ci andiamo mai, nei bar) e incontrassimo qualcuno (un unicorno), allora forse potrebbe andarle. È venuto fuori il discorso sesso anale. Lei dice sempre che una volta è disposta a provare tutto. A me esplorare il sesso anale piacerebbe (non solo penetrandola, ma facendomi anche penetrare). Le ho chiesto se le andava di usare su di me il vibratore che ci eravamo portati, giusto per provare. Mi ha detto che era troppo fatta per tentare qualsiasi cosa. Ci sono rimasto male. Ho avuto la sensazione che mi avesse involontariamente stuzzicato su delle fantasie che io ho, ma di cui lei non è al corrente. La nostra vita sessuale va bene, e sono anche disposto a lasciar perdere le fantasie di cui abbiamo parlato da fatti e ubriachi. È questa cosa di stuzzicarmi che mi manda fuori di testa.

–Having And Realizing Desires

P.S. Non ho nessuna fretta. Abbiamo appena avuto un figlio, e in questo momento non voglio farle pressione. Ma ho paura che a lei piaccia solo l’idea di esplorare insieme la nostra sessualità, non la realtà.