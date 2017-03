Sesso velato

A febbraio sono andato al Winter fire a Washington, un evento dove per un weekend un intero albergo viene occupato da una festa bdsm. Lì ho visto una cosa che continua a ronzarmi in testa, e che spero tu possa spiegarmi. Era in corso una deliziosa orgetta a sei, con due incantevoli ragazze hippy e quattro uomini più maturi. A un certo punto arrivano altre quattro persone, che si siedono a guardare: un uomo e tre donne con l’hijab e i vestiti lunghi fino alle caviglie, completamente coperte. Dopo un po’ una delle hippy si gira verso di loro e gli fa: “Se volete dopo frusto anche voi”. Le tre donne con l’hijab si sono messe a ridacchiare. È stata una scena molto tenera, ma io con quelle tre donne sono andato in fissa. Le ho viste girare per tutta la notte, osservando varie situazioni. Razionalmente so che nulla impedisce all’islam conservatore di essere compatibile con certe pratiche sessuali, ma i miei pregiudizi culturali mi fanno credere di sì. O forse il loro feticismo era proprio quello di coprirsi? Tu che ne pensi?

“Con tutta l’odiosa retorica antimusulmana che gira ultimamente, può venire la tentazione di rileggere l’islam in termini romantici”, dice Eiynah, autrice pachistano-canadese di libri per l’infanzia e curatrice di un podcast su sesso, islam e apostasia. “È un impulso comprensibile, ma l’islam ha la stessa chiusura verso il sesso delle altre religioni abramitiche”. Per chi di voi sta prendendo nota, le altre due sono l’ebraismo e il cristianesimo.

“Nulla che non sia il classico sesso ultra-canonico tra eterosessuali uniti in matrimonio è ammissibile”, aggiunge Eiynah. Mi piacerebbe tanto confermare a WKW che l’islam conservatore è compatibile con la sperimentazione sessuale, ma esistono mille motivi per affermare il contrario. È incompatibile perfino con il fatto che una donna sia minimamente “indecorosa” in presenza di altri uomini. Le regole del decoro islamiche sono rigide, e nei paesi non a maggioranza musulmana gli indumenti considerati decorosi, anziché confondersi tra gli altri, balzano all’occhio. Ottenendo l’effetto opposto: destare più attenzione, e non di meno.

E quando si mescolano sesso-negatività, decoro e religione, WKW, la parte del nostro cervello che sforna le fantasie – situata dove, ancora non si sa – ingrana la marcia. Per questo esistono i porno con la gente in biancheria intima da mormone, quelli con le suore e i calendari di preti sexy che si vendono sui marciapiedi appena fuori dal Vaticano.

“Alcuni hanno sviluppato un feticismo per le regole di decoro islamiche”, spiega Eiynah. “Ci sono i porno con l’hijab e le lolite con l’hijab. Per cui magari le persone che ha visto WKW avevano il feticismo dell’hijab”.

Di persone vestite da suore cattoliche ai party fetish io ne ho viste, WKW, e mica ho pensato: “Oddio, che ci fa qui una suora?”. Ho pensato: “Quella persona ha il fetish delle suore” (a questo proposito: le suore che vedete al gay pride? Non sono vere suore #sapevatelo).

“Infine, è anche possibile che si trattasse di una famiglia musulmana poliginica di mentalità più aperta finita in quell’albergo perché in vena di avventure”, conclude Eiynah. “Siamo tutti esseri umani, in fondo, e gli istinti, i gusti sessuali, le curiosità e i desideri affiorano sempre, in barba a qualsiasi antico codice morale tentiamo di seguire”.

Amen.

***