Troppo bella e dominante

Sono una donna che va per i cinquanta. Quando ne avevo poco più di venti ho sposato un uomo molto più grande di me. Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare: bambini, casa, rapporti una volta alla settimana. Quando il sesso è venuto meno per i suoi problemi di salute, lui mi ha sorpreso proponendo di aprire la coppia. Diceva che ero troppo giovane per limitarmi, e non voleva che lo lasciassi per via del sesso. Per un po’ ho riflettuto su come soddisfare davvero i miei desideri. Dopo aver letto libri erotici e guardato pornografia, ho scoperto che a eccitarmi è il dominio. Non necessariamente il rapporto sessuale, ma il gioco di potere in cui io sono la regina che controlla uno schiavo.

Mi piace la castità forzata, sedermi in faccia a un uomo, e anche il bondage soft. Ho notato che certe cose tendono ad attrarre signori intelligenti e fantasiosi. Ma comincio anche a capire che questi signori, per quanto dicano di volere una cosa duratura, magari diventare “scopamici”, nel giro di poco tempo puntualmente spariscono. Per ben tre volte, negli ultimi due anni, mi sono ritrovata a investire parecchio tempo in una conoscenza prima di arrivare al dunque. Grandi chiacchiere in chat e tanti incontri soft. Pensavo di aver trovato un buon amico.

Tutti e tre mi hanno scaricato nello stesso modo, ovvero dicendo che si sentivano travolti dalla mia bellezza e dalla mia forza, e che la loro ossessione per me stava diventando troppo ingombrante. Il che è frustrante, perché mi sembra di lasciare agli uomini tutto lo spazio necessario. Probabilmente sono solo balle. Non è che “mi sento travolto” è diventato il nuovo “non sei tu, sono io”? Sono stanca di rimanerci male. Devo appenderla definitivamente al chiodo?

–Done Offering My Mental Energy