L’accesso a internet non è uguale per tutti

Spesso la maggior accessibilità a internet viene associata all’aumento della trasparenza dei governi, al potenziamento dei diritti politici e quindi al consolidamento della democrazia. Tuttavia, uno studio ha scoperto che i gruppi sociali più emarginati dalla politica tendono ad avere un accesso a internet limitato. Di conseguenza, l’effetto emancipante della rete ne risulta attenuato.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, ha usato i dati dell’archivio Ethnic Power Relations, che identifica i gruppi etnici all’interno di ogni paese tra il 1946 e il 2005. A ogni gruppo viene assegnato uno status, per esempio di dominio, autonomia o discriminazione. Per i gruppi discriminati Nils Weidmann e colleghi hanno valutato l’accesso a internet. I ricercatori hanno tenuto conto dei fattori economici e di quelli geografici legati all’accessibilità dei luoghi, in modo da riuscire a escluderli dal risultato finale. Il team di ricerca internazionale ha scoperto che, soprattutto nei paesi in cui è il governo a fornire l’accesso alla rete o dove la politica è organizzata secondo divisioni etniche, i gruppi marginalizzati avevano minori possibilità di accesso. La discriminazione digitale si verificava nei paesi con governi autoritari, ma anche nelle democrazie.

Secondo i ricercatori, la ricerca dovrebbe portare a rivedere alcune supposizioni sulla diffusione e gli effetti di internet. In particolare, sarebbe illusorio pensare che il solo incentivo economico riesca a ridurre il divario digitale, in quanto non sempre i governi hanno interesse a fornire l’accesso a tutti i gruppi etnici.