Alcuni corvi usano degli strumenti per procacciarsi il cibo

Il corvo delle Hawaii usa rametti per estrarre il cibo dai tronchi. Si tratta di un’abilità molto rara tra gli uccelli e tra gli animali in generale. Finora, questo comportamento era stato osservato solo una volta nei corvi, nella specie Corvus moneduloides, cioè il corvo della Nuova Caledonia.

Christian Rutz e colleghi hanno scoperto che anche il Corvus hawaiiensis, o ‘alalā, ha la stessa abilità. Si pensa che questa specie sia estinta in natura, ma alcuni individui vivono in centri faunistici, a Maui e sull’isola di Hawaii. I ricercatori hanno osservato 104 dei 109 corvi hawaiani ancora in vita e hanno scoperto che il 78 per cento usa dei legnetti per estrarre il cibo dai tronchi. Con l’età i corvi tendono a usare gli utensili sempre di più: usava i rametti il 93 per cento degli anziani contro il 47 per cento dei giovani.

Il corvo hawaiano non è un parente stretto di quello della Nuova Caledonia. Per questo motivo i ricercatori pensano che l’abilità si sia sviluppata nelle due specie grazie all’habitat molto simile in cui vivevano: isole del Pacifico con pochi predatori e scarsa competizione per catturare le prede nascoste nei tronchi. Purtroppo, poiché in natura non ci sono più ‘alalā, sarà difficile capire se questi corvi si comportavano davvero così nelle foreste delle Hawaii.