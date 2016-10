Il Nobel per la fisica per le scoperte sugli stati esotici della materia

David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica per le loro scoperte “sulle transizioni di fase topologiche e sulle fasi topologiche della materia”.

Gli scienziati hanno scoperto le proprietà insolite che caratterizzano la materia in condizioni particolari, per esempio quando è distribuita su strati estremamente sottili, che possono essere considerati bidimensionali, e a temperature molto basse. Queste condizioni non sono comuni e non fanno parte dell’esperienza quotidiana. Sono stati esotici della materia, diversi dallo stato solido, liquido e gassoso che sono ben conosciuti. In queste condizioni compaiono proprietà strane, come la superconduttività, il passaggio di corrente elettrica senza resistenza, o la superfluidità.