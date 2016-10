Il computer che impara e ricorda

Un gruppo di ricercatori è riuscito a realizzare una macchina ibrida che in parte somiglia a un computer convenzionale in parte a una rete neurale: una macchina che può imparare da una serie di esempi, ma è anche capace di memorizzare molti dati.

Alex Graves, Greg Wayne e colleghi della DeepMind, una società di Google, hanno sviluppato una macchina composta da una rete neurale e da una memoria esterna, simile a quella dei computer convenzionali. Questo sistema è capace di navigare nella mappa della metropolitana di Londra e di trovare il tragitto più breve tra due luoghi, senza essere stato istruito in precedenza. Può anche rispondere a domande su un testo meglio di altre reti neurali. Per esempio, dopo aver inserito le informazioni “le pecore sono spaventate dai lupi”, “Gertrude è una pecora”, “i topi sono spaventati dai gatti”, il sistema riesce a rispondere alla domanda “da cosa è spaventata Gertrude?”.

Secondo Nature, il sistema creato è un progresso nel campo dell’intelligenza artificiale, in quanto le reti neurali sviluppate in precedenza avevano una scarsa capacità di memoria, che ne limitava le possibilità.

Finora il mondo dell’intelligenza artificiale era diviso nel campo dei computer classici e delle reti neurali. I computer classici possono immagazzinare grandi quantità di dati e seguire le istruzioni impartite, che devono essere molto dettagliate. Le reti neurali invece possono dedurre le regole dagli esempi o da una serie di tentativi. A questo scopo vengono sottoposte a un periodo di allenamento, mentre non c’è bisogno di fornire istruzioni dettagliate.

In un commento lo studioso Herbert Jaeger scrive che attualmente la macchina ibrida non può competere con i computer convenzionali. Tuttavia, in futuro una macchina di questo tipo potrebbe svolgere compiti molto avanzati, come l’analisi semantica di un testo o la produzione di commenti di un video.