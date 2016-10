L’Europa arriva su Marte

Questo pomeriggio il lander Schiaparelli dovrebbe posarsi sulla superficie di Marte. La sonda Tgo ha cominciato le manovre per entrare in orbita alle 15.04 e la manovra durerà circa 139 minuti. Il lander comincerà la discesa alle 16.42 per posarsi alle 16.48. Comincia così la fase più attiva della missione ExoMars. L’obiettivo della missione è studiare la possibilità della vita su Marte.

La manovra sarà trasmessa in diretta dall’Agenzia spaziale europea.