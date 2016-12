Sui brutti ricordi è meglio non dormirci sopra

Non si dovrebbe andare a letto subito dopo un’esperienza negativa. Infatti, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, una notte di sonno consolida le memorie negative e rende più difficile non pensarci. La ricerca potrebbe essere utile per aiutare le persone che hanno vissuto esperienze traumatiche e non riescono a dimenticarle.

Yunzhe Liu, Wanjun Lin e colleghi hanno studiato questo aspetto della memoria con l’aiuto di alcuni studenti, ai quali venivano fatte vedere le foto di visi associate a immagini di contenuto negativo, per esempio con un cadavere o una pistola puntata. Agli studenti veniva chiesto di ricordare l’associazione tra il viso e l’immagine negativa. Il giorno dopo venivano mostrati i visi e veniva chiesto agli studenti di sopprimere l’immagine associata. Sempre il secondo giorno, veniva ripetuta l’intera sessione sperimentale, con la visione di altri visi associati ad altre immagini negative e la successiva richiesta di sopprimere l’associazione.

Come ultimo passo, i ricercatori hanno verificato se c’era qualche differenza nella capacità di dimenticare degli studenti. Hanno così scoperto che per gli studenti era più difficile dimenticare l’associazione dopo una notte di sonno. Inoltre, erano diverse le parti del cervello che venivano attivate. Quando i volontari dovevano dimenticare un’immagine recente, era più coinvolto l’ippocampo, mentre nel caso del ricordo del giorno prima erano coinvolte anche alcune aree della corteccia cerebrale. Secondo gli autori, il coinvolgimento della corteccia rende le memorie più stabili e organizzate, e più difficili da dimenticare.