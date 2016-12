La guerra in Siria altera i livelli idrici dei fiumi

La guerra in Siria ha modificato la portata del fiume Yarmuk, che scorre in Siria e in Giordania. Le immagini satellitari del bacino del fiume mostrano dal 2012 un maggiore flusso di acqua in Giordania. I ricercatori sottolineano come questo studio indichi l’impatto dei conflitti sulle attività umane e sull’ambiente in uno spazio temporale breve.

Non potendo accedere alla zona di guerra, i ricercatori di Stati Uniti e Canada hanno studiato le immagini prodotte dai satelliti. Marc François Müller, Jim Yoon, Steven Gorelick, Nicolas Avisse e Amaury Tilmant hanno scoperto che la portata del fiume Yarmuk nella parte giordana del bacino è aumentata. Metà dell’aumento è addebitato al minore prelievo di acqua a scopo agricolo in Siria.

Questo calo corrisponde alla riduzione dell’attività agricola e allo sfollamento dei siriani in fuga dalla guerra civile. Un’altra parte dell’aumento del flusso è invece dovuta alla fine della siccità che aveva colpito la Siria negli anni precedenti alla guerra cominciata nel 2011. Lo studio è stato pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences.