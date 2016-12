L’esuberanza del cavalluccio marino

Il cavalluccio marino ha caratteristiche genetiche che danno conto delle sue caratteristiche uniche nel mondo dei pesci ossei. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature ne ha analizzato il dna. I ricercatori hanno studiato il genoma dell’Hippocampus comes, una specie asiatica. Qiang Lin e colleghi hanno scoperto che questa specie di cavalluccio marino si è evoluta rapidamente. Inoltre, ha perso i geni che sono importanti per i denti, un risultato atteso in quanto l’animale ha una bocca alla fine di piccolo tubo, senza denti. Altri geni governano la borsa del maschio, in cui vengono incubate le uova fecondate.