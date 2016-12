Il mondo è un groviglio di strade

La superficie dei continenti è continuamente interrotta da strade. Una nuova mappa del globo indica che, anche se l’80 per cento della superficie terrestre è priva di strade, in realtà quest’area è frammentata in circa 600mila aree, per lo più molto piccole. Oltre la metà delle aree, infatti, è estesa meno di un chilometro quadrato. Solo il 7 per cento del territorio non attraversato da strade è rappresentato da aree più ampie di cento chilometri quadrati.

A questa conclusione sono arrivati Pierre Ibisch e colleghi, che hanno pubblicato il loro studio su Science. I ricercatori hanno usato due database, OpenStreetMap e gRoads, escludendo dalla ricerca la Groenlandia e l’Antartide, oltre che tutti i laghi. Hanno inoltre ipotizzato un’area di impatto antropico di un chilometro ai lati delle strade.

Alla fine, dalla loro analisi è risultato che molte delle regioni senza strade sono coperte da ghiacci o da tundra o sono aree rocciose. Circa un terzo delle aree senza strade hanno una bassa biodiversità. Tuttavia, alcune aree hanno un valore molto alto dal punto di vista ecologico. Spesso queste aree, preziose per l’ambiente, non sono protette. Secondo gli autori, questo elemento potrebbe portare al loro degrado nei prossimi anni.