Una terapia genica per curare la beta talassemia

Per la prima volta la terapia genica è stata usata per curare una malattia ereditaria piuttosto comune, la beta talassemia. Secondo New Scientist, la ricerca potrebbe segnare una svolta, in quanto per quasi trent’anni la terapia genica è stata applicata solo alle malattie rare.

Il gruppo di ricerca di Marina Cavazzana, dell’ospedale Necker di Parigi, ha trattato un adolescente con una forma di beta talassemia. Chi ha questa condizione non riesce a produrre la forma corretta di una proteina, la beta globina, a causa di un difetto nel dna. Di conseguenza, produce un’emoglobina difettosa e globuli rossi anomali.

I ricercatori hanno estratto le cellule staminali dal midollo osseo del ragazzo. Con un virus hanno introdotto un gene modificato nelle staminali e hanno reimmesso nel paziente le cellule. Nei mesi successivi il paziente è riuscito a produrre un’emoglobina che funzionava correttamente.

Il risultato del test è promettente, ma occorrono altri casi e anche un periodo di tempo adeguato per la valutazione del trattamento.

Lo studio è stato in parte finanziato dall’azienda Bluebird Bio ed è stato pubblicato sulla rivista medica New England Journal of Medicine.