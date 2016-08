Gli interventi di Farage e Juncker al parlamento europeo

Il 28 giugno il parlamento europeo si è riunito in seduta straordinaria per discutere della decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea. Durante la sessione hanno preso la parola l’eurodeputato britannico Nigel Farage, leader dell’Ukip, e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Con 395 voti a favore e 200 contrari, il parlamento ha approvato una mozione in cui chiede al Regno Unito di ricorrere il prima possibile all’articolo 50 del trattato di Lisbona, attivando le procedure necessarie per lasciare l’Unione europea. Il video dell’Afp.