La protagonista di molti fumetti di Takoua, arrivata dalla Tunisia per raggiungere il padre in esilio in Italia, è una ragazza velata: “Quella ragazza sono io. Racconto con ironia un po’ della mia vita prima di arrivare qui e un po’ di come vivo oggi”.

Il video è stato realizzato da Termini tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.