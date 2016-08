I ragazzi della gang di Freetown che hanno lottato contro l’ebola

“Prima dell’ebola li consideravamo dei criminali. Ma durante l’epidemia, per due mesi, sono andati casa per casa sensibilizzando la gente. Hanno mobilitato la popolazione. Per noi ora sono cambiati”. I Tripoli boys sono una gang della capitale Freetown, in Sierra Leone. Durante l’epidemia di ebola si sono guadagnati la fiducia degli abitanti della baraccopoli Moa Wharf aiutando le persone a combattere la diffusione e gli effetti della malattia.

Il 17 marzo 2016 la Sierra Leone è stata dichiarata libera dall’ebola. I reportage di Paul Myles e Davide Morandini raccontano il paese dopo l’epidemia e come la malattia ha cambiato la vita delle persone.