In molte parti del continente africano gli albini vengono uccisi per usare le parti del loro corpo come amuleti e per compiere rituali. Ukerewe, in Tanzania, è la più grande isola nel lago Vittoria ed è conosciuta perché molti africani affetti da albinismo l’hanno scelta come rifugio. Oggi sull’isola vivono 75 albini, ma anche se Ukerewe sembra più sicura della terraferma, il rischio di attacchi è sempre presente. Il video dell’Afp.