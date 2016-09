Nella convention del Partito repubblicano in corso a Cleveland e in quella del Partito democratico che si terrà dal 25 luglio a Filadelfia, Donald Trump e Hillary Clinton saranno nominati ufficialmente candidati alla presidenza degli Stati Uniti e annunceranno la loro scelta per i rispettivi vicepresidenti. È stata una campagna aspra e piena di sorprese. Il New York Times ripercorre in un video un anno di battaglie politiche all’interno dei due partiti statunitensi.