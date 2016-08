Il 6 luglio è uscito Pokémon Go, il videogioco per smartphone ideato dalla Nintendo che consiste nel cercare e catturare pokémon nascosti nel mondo reale, grazie alla tecnologia della realtà aumentata. L’applicazione è diventata una mania globale e milioni di persone camminano per le strade a caccia di pokémon, rischiando di creare disagi e incidenti. I giornalisti del New York Times sono andati a Central park, a Manhattan, per conoscere e intervistare i più appassionati giocatori di Pokémon Go.