La polizia di Miami ha sparato a un afroamericano disarmato

Il 18 luglio nel nord di Miami, in Florida, un poliziotto ha sparato a un afroamericano che stava cercando di calmare un uomo affetto da autismo per riportarlo in una casa famiglia. Charles Kinsey, terapeuta comportamentale, era disarmato e al momento dello sparo era sdraiato a terra con le mani alzate. Il colpo lo ha ferito a una gamba. La polizia di Miami ha dichiarato che gli agenti avevano ricevuto una segnalazione che riferiva di un uomo armato che stava tentando il suicidio. Il video del New York Times.