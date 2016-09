Gli spari celebrativi sono vietati in Libano dal 1959, ma l’usanza di sparare colpi in aria per manifestare gioia, lutto o passione politica è ancora molto diffusa nel paese. Da marzo quattro persone sono morte e otto sono state ferite a causa di proiettili vaganti. La polizia libanese sta cercando di arginare questo pericoloso fenomeno sociale arrestando i responsabili e invitando i cittadini a denunciare la pratica attraverso una linea telefonica dedicata. Il video dell’Afp.