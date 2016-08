Il Partito democratico ha scelto Hillary Clinton

Nella seconda serata della convention democratica a Filadelfia, Hillary Clinton ha ottenuto la candidatura per la corsa alla Casa Bianca. Con i 15 voti del South Dakota l’ex segretaria di stato ha raggiunto quota 2.382, soglia necessaria per garantirle matematicamente la nomination. Subito dopo il senatore del Vermont Bernie Sanders ha chiesto di interrompere la votazione e di nominare Hillary Clinton per acclamazione. È la prima donna nella storia degli Stati Uniti a correre per la presidenza. Ora Clinton, che terrà il discorso di accettazione della candidatura il 28 luglio, si prepara a sfidare il repubblicano Donald Trump alle elezioni dell’8 novembre.