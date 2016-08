Migliaia di manifestanti a Colonia per il presidente turco Erdoğan

Il 31 luglio migliaia di persone sono scese in piazza a Colonia, in Germania, “contro il colpo di stato in Turchia e per la democrazia”. La manifestazione è stata organizzata dall’Unione dei democratici turchi europei (Uetd), un gruppo finanziato dal Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Secondo la polizia c’erano almeno 40mila persone, per i promotori almeno 50mila. Nello stesso giorno, sempre a Colonia, si sono svolte diverse altre manifestazioni contro il presidente turco.

Dopo il tentativo di golpe del 15 luglio Erdoğan ha lanciato una durissima repressione con arresti di massa, epurazioni e licenziamenti. I paesi europei hanno criticato le violazioni dei diritti umani. Il governo turco ha minacciato di far saltare l’accordo sui migranti se entro ottobre Bruxelles non sospenderà l’obbligo del visto per i turchi che vogliono entrare in Europa. Il video dell’afp.