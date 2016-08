Gli houthi manifestano contro i raid sauditi nello Yemen

I ribelli sciiti houthi hanno manifestato a Sanaa, nello Yemen, contro i bombardamenti della coalizione guidata dai sauditi. I raid sono ricominciati il 9 agosto quando una fabbrica di prodotti alimentari della capitale yemenita è stata colpita provocando la morte di almeno 14 persone. Per tre giorni sono state bombardate diverse aree di Sanaa e alcune zone limitrofe.

Nel paese da oltre un anno è in corso una guerra tra i ribelli sciiti houthi, sostenuti dall’Iran, e le forze governative, appoggiate dall’Arabia Saudita. Lo scorso 11 aprile era entrata in vigore una tregua, ma entrambe le parti hanno denunciato violazioni del cessate il fuoco. L’attacco è avvenuto dopo la sospensione dei colloqui di pace mediati dalle Nazioni Unite che si stavano svolgendo in Kuwait.

Secondo fonti fedeli al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi i raid hanno colpito postazioni militari controllate dagli houthi o dai loro alleati che sostengono l’ex presidente Ali Abdullah Saleh. Ma l’agenzia di stampa Saba, che appoggia i ribelli, ha dichiarato che sono state bombardate anche le case dei civili e ha riportato altri raid nella provincia di Saada, roccaforte dei ribelli a nord del paese al confine con l’Arabia Saudita.

Si stima che finora la guerra abbia provocato 6.400 morti, 30mila feriti e 2,8 milioni di profughi.