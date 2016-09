Mehdi Salehi, profugo afgano ed esperto di droni, ha trovato un modo per aiutare i migranti che rischiano la vita in mare per raggiungere l’isola di Lesbo. Ha creato un sistema di sorveglianza con i droni che monitora le rotte seguite dai rifugiati per raggiungere la Grecia dalla Turchia e dalla Libia. I droni localizzano le imbarcazioni in difficoltà e rilevano dati che poi vengono condivisi con i soccorritori. Il video dell’Afp.