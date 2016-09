Il Partito libertario sottrae consensi a Clinton e Trump

Il repubblicano Donald Trump e la democratica Hillary Clinton non sono i soli a correre per la presidenza degli Stati Uniti. Entrambi i candidati sono impopolari e secondo i sondaggi un terzo degli statunitensi sta pensando di votare per un terzo partito.

Il Partito libertario, una piccola formazione politica che promuove l’individualismo ed è contraria all’intervento dello stato nell’economia e nella società, è tra le alternative. I sondaggi oggi danno il candidato libertario Gary Johnson al 10 per cento. Se riuscirà a raggiungere il 15 per cento potrà partecipare al dibattito televisivo insieme a Clinton e Trump.