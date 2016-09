Chi è Ahmad Khan Rahami, accusato degli ultimi attentati negli Stati Uniti

Ahmad Khan Rahami, cittadino statunitense di origini afgane accusato per le bombe a New York e nel New Jersey, è stato arrestato il 19 settembre dalla polizia a Linden, nel New Jersey, dopo una sparatoria.

Il 17 settembre 31 persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno rudimentale nel quartiere di Chelsea, a Manhattan. Gli altri ordigni, piazzati tra New York e il New Jersey, non hanno provocato feriti e sono tutti rimasti inesplosi tranne uno, scoppiato mentre un robot degli artificieri tentava di disinnescarlo.