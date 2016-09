“Volevo che il film cominciasse in modo travolgente”, dice Adam Wingard regista di Blair witch. “La pellicola originale, The Blair witch project, ha un ritmo lento e volevamo far capire subito al pubblico che questo film è diverso”.

Adam Wingard è un regista, attore e sceneggiatore statunitense. Nel 2010 ha diretto A horrible way to die, premiato nella sezione Vanguard del Toronto film festival.

Guarda gli altri video della serie Anatomia di una scena.