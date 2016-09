Come mettere fine a una storia d’amore

“Non c’è niente di sbagliato nel decidere che una persona non fa per voi”, spiega Alain de Botton, “ma non demolite la vita dell’altra persona esitando in modo sentimentale anziché chiamarvi fuori. La maniera davvero coraggiosa per lasciare qualcuno è permettere a voi stessi di essere odiati da una persona che vi ama. Questa è generosità”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Si occupa di cultura e storia del pensiero sottolineando il loro valore per la vita quotidiana. I suoi ultimi libri pubblicati in Italia sono Il corso dell’amore

(2016), News. Le notizie: istruzioni per l’uso (2014) e L’arte come terapia. The school of life (2013).

