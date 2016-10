Sara Ahmed è nata in Italia da una famiglia musulmana di origine egiziana. A 19 anni, contro il parere dei genitori, ha deciso di cominciare a portare il velo, “non per sottomettermi a un uomo ma come segno di devozione a dio”. Da allora viene criticata perché lo indossa o perché lo porta in maniera sbagliata.

Il video di Termini Tv, una web tv dedicata al mondo che ruota intorno alla stazione di Roma.