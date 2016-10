“La casta a cui appartengo è quella degli orafi. Facciamo gioielli, ma non tutti possono svolgere questo compito, non è un lavoro per donne”. Divya Soni è una delle poche orafe indiane. Lavora a Pushkar dove pratica e insegna l’oreficeria, un mestiere solitamente riservato agli uomini, che si tramanda di generazione in generazione nella casta dei Sunar.

Il video di Chiara Leoni.