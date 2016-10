In aiuto delle foreste indonesiane minacciate dagli incendi

“La foresta è la mia vita. Combattiamo le fiamme solo con la forza di volontà, perché non abbiamo attrezzature”. Basuki Santoso lavora con la sua squadra per difendere dagli incendi il parco nazionale Tanjung Puting, nella parte indonesiana del Borneo. Nonostante le difficoltà e i pochi mezzi a disposizione, il gruppo è impegnato anche in un progetto di riforestazione.

I polmoni della Terra è una serie di quattro reportage che raccontano le storie di chi lotta per difendere le foreste del Borneo, una delle regioni del mondo più colpite dalla deforestazione. Le foreste, insieme agli oceani, assorbono enormi quantità di anidride carbonica. Proteggerle è fondamentale per tutelare la biodiversità del pianeta e contrastare il riscaldamento globale.

Jacopo Ottaviani è un giornalista italiano specializzato in data journalism. I suoi lavori compaiono in Italia su Internazionale e all’estero su The Guardian, Al Jazeera International e Foreign Policy. Su Twitter è @JacopoOttaviani.