Droni al servizio delle foreste

L’organizzazione Conservation drones fa volare droni in tutto il mondo con lo scopo di proteggere l’ambiente. Nel Borneo e in altre aree del sudest asiatico i velivoli vengono usati per monitorare le foreste, studiare gli oranghi e mappare le coltivazioni di olio di palma, tra le cause principali della deforestazione.

I polmoni della Terra è una serie di quattro reportage che racconta le storie di chi lotta per difendere le foreste del Borneo, una delle regioni del mondo più colpite dalla deforestazione. Le foreste, insieme agli oceani, assorbono enormi quantità di anidride carbonica. Proteggerle è fondamentale per tutelare la biodiversità del pianeta e contrastare il riscaldamento globale.

Jacopo Ottaviani è un giornalista italiano specializzato in data journalism. I suoi lavori compaiono in Italia su Internazionale e all’estero su The Guardian, Al Jazeera International e Foreign Policy. Su Twitter è @JacopoOttaviani.