Gli elettori di Bernie Sanders voteranno per Hillary Clinton?

Gli elettori di Bernie Sanders andranno a votare alle presidenziali statunitensi? E per chi voteranno? Jonathan Freedland, Katha Pollitt, Bhaskar Sunkara e Rebecca Traister ne parlano al festival di Internazionale a Ferrara.

Jonathan Freedland è un giornalista britannico del Guardian. Collabora con il New York Times e la New York Review of Books. Su Twitter è @Freedland.

Katha Pollitt è una scrittrice femminista statunitense. Ha una rubrica sul settimanale The Nation e collabora con molti giornali tra cui il New Yorker, l’Atlantic e il New York Times. Su Twitter è @KathaPollitt.

Bhaskar Sunkara è un giornalista statunitense. È il direttore del trimestrale Jacobin. Collabora con la rivista In These Times e con il settimanale The Nation. Su Twitter è@sunraysunray.

Rebecca Traister è una giornalista statunitense. Lavora per il New York Magazine e collabora con Elle. Su Twitter è @rtraister.