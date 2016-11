Appello agli elettori statunitensi

“Cari americani, non siete davanti a una scelta facile. Qualsiasi cosa decidiate di fare tutti noi ne pagheremo le conseguenze”, dice Owen Jones. “Se Trump vincerà le elezioni, le forze della misoginia, del razzismo e dell’odio saranno rafforzate ovunque. Chiunque vincerà, sarete costretti ad affidarvi alla vostra storia orgogliosa di protesta e lotta”.

Owen Jones è uno giornalista e un attivista politico britannico. Lavora per il Guardian e dal 2015 scrive anche per il New Statesman. Su Twitter è @OwenJones84.