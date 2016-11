Le speranze deluse del Sudafrica nelle vignette di Zapiro

“Il Sudafrica ha compiuto una trasformazione incredibile, abbiamo costruito una società civile produttiva, con mezzi d’informazione forti. Poi però, con l’emergere della corruzione, nel paese ha cominciato a crescere il malcontento”. Il vignettista Zapiro, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara, racconta com’è cambiato il suo paese dalla fine dell’apartheid agli anni del presidente Jacob Zuma.

Jonathan Shapiro, in arte Zapiro, è un autore di vignette sudafricano. Collabora con il Mail & Guardian, il Sunday Times e il Times. È autore di The Mandela Files (2009), Vuvuzelanation (2013) e Democrazy (2014). Nel 2014 la rivista New African lo ha incluso nella lista degli africani più influenti nel mondo dell’informazione. Su Twitter è @zapiro.