“Questa scena è molto importante perché è la prima volta che i due protagonisti hanno l’occasione di vedersi da soli”, dice Marco Danieli regista di La ragazza del mondo. “Ho scelto di girare tutto il dialogo con dei primi piani laterali per far crescere l’emotività della scena, come se i protagonisti fossero in una bolla”.

Marco Danieli è un regista italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Primavera (2009) e Ultima spiaggia (2007).

Guarda gli altri video della serie Anatomia di una scena.