Perché le donne in politica fanno paura

L’aumento della presenza femminile in politica non ha alimentato il dibattito sulle questioni di genere. Perché c’è ancora un forte movimento che si oppone al progresso delle donne nella società? Le giornaliste Ranjeni Munusamy, Katha Pollitt e Lina Attalah ne parlano al festival di Internazionale a Ferrara.

Ranjeni Munusamy è una giornalista sudafricana. Lavora per il Daily Maverick, principale giornale online del paese. Su Twitter è @ranjenim.

Katha Pollitt è una scrittrice femminista statunitense. Ha una rubrica sul settimanale The Nation e collabora con molti giornali tra cui il New Yorker, l’Atlantic e il New York Times. Su Twitter è @KathaPollitt.

Lina Attalah è una giornalista egiziana. Ha fondato e dirige Mada Masr, giornale online indipendente. Su Twitter è @Linaattalah.